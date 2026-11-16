В Кремле отказались от участия Европы в мирных переговорах — Reuters

Россия не согласилась на участие представителей европейских стран в переговорах о прекращении войны против Украины. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Ранее представители США сообщали, что стороны якобы договорились о привлечении Европы к переговорному процессу.

«В настоящее время обсуждается проведение следующего раунда (переговоров) в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад, и было решено, что они продолжатся. Дата еще не согласована, как и расширение формата. Некоторые люди об этом говорят, но с нами это не согласовано», — заявил Ушаков.

Его спросили, при каких условиях РФ согласится на участие европейцев в этих переговорах.

«Прежде чем это можно будет согласовать, придется сделать многое. В частности, может понадобиться провести еще один раунд, или, возможно, более одного раунда трехсторонних переговоров», — ответил Ушаков.

Он также заявил, что участие европейцев в переговорах зависит от того, получит ли РФ от них «четкий сигнал о том, чего они хотят и какой конструктивный, существенный вклад они могут внести для успешного урегулирования войны в Украине». Кроме того, он отметил, что РФ, ЕС, Великобритания и Украина по-прежнему далеки друг от друга в вопросе прекращения войны.

Об этом сообщает Reuters.

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