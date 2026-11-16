В Краматорске российский дрон атаковал служебный автомобиль «Донецкоблгаза»

Утром 16 ноября оккупационные войска РФ нанесли удар с помощью FPV-дрона по служебному автомобилю «Донецкоблгаза» в районе Соцгородка в Краматорске, в результате чего двое сотрудников местного управления газового хозяйства получили легкие ранения.

«Сегодня российский дрон снова атаковал наших сотрудников. Двое человек получили ранения прямо во время выполнения своей работы. Самое главное, что они живы. Но сколько ещё таких случаев должно произойти? Наши газовики ежедневно выходят на работу, понимая, что могут не вернуться домой. Враг целенаправленно атакует людей, которые обеспечивают жизнедеятельность прифронтовых городов», — подчеркнул председатель правления «Донецкоблгаза» Вадим Батий, уточнив, что транспортное средство предприятия получило повреждения.

Источник: АО «Донецкоблгаз».

В Днепропетровской области российский FPV-дрон поразил автозаправочный комплекс «Укрнафты». В результате атаки повреждены кассовая зона и оборудование заправки.

Российские войска в третий раз нанесли удар по заводу «Олейна» в Днепре, принадлежащему американской компании. Предприятие оказалось под атакой на фоне массированных российских обстрелов города, продолжавшихся в течение всего дня с применением различных видов вооружения.

Читай нас в