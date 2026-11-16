Россия в третий раз нанесла удар по заводу «Олейна» в Днепре, принадлежащему американской компании

Российские войска в третий раз нанесли удар по заводу «Олейна» в Днепре, принадлежащему американской компании. Предприятие оказалось под обстрелом на фоне массированных российских обстрелов города, продолжавшихся в течение всего дня с применением различных видов вооружения.

РФ нанесла удар по заводу «Олейна»

По словам Филатова, в течение понедельника, 16 ноября, оккупанты продолжают атаковать различные районы Днепра. Россия обстреляла и завод «Олейна».

«Сегодня в третий раз нанесли удар по заводу «Олейна» в Днепре. Это американское предприятие, принадлежащее корпорации Bunge. К счастью, утечки масла не произошло, как это было в январе», — уточнил Филатов.

Ситуация в Днепре

Обрывы контактных сетей электротранспорта — и там, и на Запорожском шоссе. Коммунальщики уже всё восстановили, говорит он.

«На остальных участках тоже продолжается ликвидация последствий. Работают городские службы, спасатели, полиция, благотворители, представители районных администраций», — отметил глава города.

К сожалению, сегодня в результате российских атак в городе погибли 32-летняя женщина и 54-летний мужчина. При этом в городских больницах остаются восемь пострадавших. У большинства — серьезные ожоги и осколочные ранения головы, лица и конечностей.

Днепр остался без электричества, это шестой блэкаут за последние две недели, сообщил Филатов.

«Кроме того, в Днепре повреждены 10 многоэтажных домов, частные автомобили горожан, а также тепловоз, железнодорожная цистерна, сельхозтехника и предприятия», — говорит он.

Напомним, что россияне атаковали завод «Олейна» и другие предприятия Днепра.

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