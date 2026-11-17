После атаки трое жителей города обратились к медикам. У всех была зафиксирована острая реакция на стресс. «К медикам с острой реакцией на стресс обратились трое жителей Чугуева», — написала Минаева в своем Telegram-канале.

Во время обстрела российские войска нанесли удары по учебному заведению и частному сектору в одном из микрорайонов Чугуева. Таким образом, под угрозой оказались как образовательная инфраструктура, так и жилая застройка города. Информацию об атаке и её последствиях глава городской военной администрации также обнародовала в своём Telegram-канале.

На момент публикации сообщения известно о трёх людях, которым потребовалась помощь из-за сильного стресса. Других подробностей о повреждениях и последствиях обстрела в обнародованной информации не было.

В результате ночных и дневных атак российских оккупантов 17 ноября с применением ударных беспилотников в Харьковской области зафиксировано попадание в складские помещения.

Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по Балаклее Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили ранения и получают медицинскую помощь.