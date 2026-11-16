Rosyjskie wojska po raz trzeci przeprowadziły atak na fabrykę „Oleina” w Dnieprze, należącą do amerykańskiej firmy. Zakład znalazł się pod ostrzałem w kontekście intensywnych rosyjskich ataków artyleryjskich na miasto, które trwały przez cały dzień z użyciem różnych rodzajów uzbrojenia.

Rosja zaatakowała fabrykę „Oleina”

Według słów Filatowa, w poniedziałek, 16 listopada, okupanci nadal atakują różne dzielnice Dniepru. Rosja ostrzelała również zakład „Oleina”.

„Dzisiaj po raz trzeci uderzono w zakład „Oleina” w Dnieprze. Jest to obiekt amerykański, należący do korporacji Bunge. Na szczęście nie doszło do wycieku oleju, jak to miało miejsce w styczniu” – wyjaśnił Filatow.

Sytuacja w Dnieprze

Przerwane linie trakcyjne transportu elektrycznego – zarówno tam, jak i na szosie zaporoskiej. Służby komunalne już wszystko naprawiły, mówi.

„W pozostałych lokalizacjach również trwają prace likwidacyjne. Działają służby miejskie, ratownicy, policja, organizacje charytatywne oraz przedstawiciele administracji rejonowej” – zaznaczył burmistrz miasta.

Niestety, dzisiaj w wyniku rosyjskich ataków w mieście zginęła 32-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna. Jednocześnie w miejskich szpitalach pozostaje ośmioro rannych. Większość z nich ma poważne oparzenia i rany od odłamków – głowy, twarzy i kończyn.

Dniepr jest pozbawiony prądu – to już szósta przerwa w dostawach energii elektrycznej w ciągu ostatnich dwóch tygodni – poinformował Filatow.

„Ponadto w Dnieprze uszkodzonych zostało 10 wieżowców, prywatne samochody mieszkańców, a także lokomotywa spalinowa, cysterna kolejowa, maszyny rolnicze oraz zakłady przemysłowe” – powiedział.

Przypomnijmy, że Rosjanie zaatakowali fabrykę Olejna oraz inne zakłady w Dnieprze.

Czytaj nas na