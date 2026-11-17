W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1620 rosyjskich okupantów, zniszczyli 1494 bezzałogowe statki powietrzne oraz 52 systemy artyleryjskie. Na froncie doszło do 135 starć bojowych, przy czym najwięcej ataków przeciwnik przeprowadził w rejonie Pokrowskiego.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w raporcie operacyjnym z poranka 17 listopada 2026 roku.

Według danych dowództwa wojskowego do łącznych strat armii rosyjskiej w ciągu doby doszły również dwa czołgi, sześć bojowych pojazdów opancerzonych, cztery rakietowe systemy ognia salwowego, ciężkim systemem miotacza ognia oraz dziesięcioma naziemnymi kompleksami robotycznymi.

Ponadto ukraińskie siły zbrojne zniszczyły 521 pojazdów oraz cztery jednostki sprzętu specjalnego okupantów.

Rosyjskie ataki i uderzenia Sił Obronnych

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki rakietowe i 90 nalotów, zrzucając 262 kierowane bomby lotnicze. Ponadto przeciwnik wykorzystał 9018 dronów-kamikadze i przeprowadził 2284 ostrzały ukraińskich miejscowości oraz pozycji Sił Obronnych.

Jednocześnie ukraińskie siły powietrzne, siły rakietowe i artyleria uderzyły w dwa obszary skupiska personelu i sprzętu wojskowego wroga, punkt dowodzenia dronami oraz dwa systemy artyleryjskie.

Sytuacja na froncie

Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 13 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu Toretska, Vilnego, Dobropillia, Svitloho i Molodetska, a także w kierunku Kucherowego Jaru, Hruzko, Mirnego i Serhiivki.

Na kierunku Huliaipilskim przeciwnik sześciokrotnie zaatakował pozycje ukraińskich żołnierzy, próbując posuwać się w stronę Ternuwatego, Dolinki i Jegorówki.

Na kierunku Liman Siły Obronne odparły cztery próby Rosjan, by wbić się w ukraińską linię obrony w pobliżu Zaricznego oraz w kierunku Limana. Tyle samo ataków odnotowano na kierunku Słowiańskim — w kierunku Ozernogo i Mykołajówki.

Na kierunku Kostiantynówskim okupanci czterokrotnie próbowali przeprowadzić ofensywę w rejonie miasta o tej samej nazwie. Na kierunku Południowo-Słobożańskim ukraińskie oddziały odparły dwa ataki wroga w kierunku Ochrimówki.

Na kierunkach północno-slobozhańskim i kurskim wojska rosyjskie przeprowadziły cztery naloty z użyciem ośmiu kierowanych bomb lotniczych oraz 18 razy ostrzelały pozycje ukraińskich obrońców i miejscowości. Jeden z ostrzałów przeprowadzono przy użyciu rakietowego systemu ognia salwowego.

Na kierunku Kramatorska odnotowano jedną próbę szturmu w kierunku Popasnego. Jednocześnie na kierunkach Kupiańskim, Aleksandrowskim, Orichowskim i Przydnieprowskim wojska rosyjskie nie prowadziły działań ofensywnych.

Sztab Generalny poinformował również, że na kierunkach wołyńskim i poleskim nie wykryto oznak formowania się grup ofensywnych przeciwnika.

Straty armii RF na dzień 17 listopada wzrosły o kolejne 1620 okupantów.

Na froncie odnotowano 133 starcia zbrojne, a najgorętszym obszarem pozostaje kierunek Pokrowski.

Ukraińskie samoloty Su-27 zbombardowały bazę rosyjskich operatorów dronów w obwodzie donieckim.

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