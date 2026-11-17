W okresie od rana 16 do rana 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 15 miejscowości w 11 gminach obwodu sumskiego. Łącznie odnotowano prawie 40 uderzeń, w wyniku których ranna została jedna kobieta.

Zgodnie z informacją przekazaną przez lokalne władze, w gminie Hlukhiv w wyniku uderzenia wrogiego drona ranna została 60-letnia kobieta.

Najwięcej ataków odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.

Rosjanie używali artylerii, moździerzy, dronów FPV, bezzałogowych statków powietrznych (BSPL), kierowanych bomb lotniczych oraz przeprowadzili atak rakietowy.

W gminie Hlukhiv uszkodzono prywatne domy mieszkalne, wielorodzinny budynek mieszkalny, obiekty infrastruktury cywilnej oraz samochód.

W gminie Szostka uszkodzono lokale niemieszkalne, budynki mieszkalne oraz zniszczono pojazd.

W gminie Krasnopilska uszkodzono prywatne domy mieszkalne.

W gminie Stepanówska uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury cywilnej, lokale niemieszkalne, pomieszczenia placówki edukacyjnej oraz wielorodzinny budynek mieszkalny.

W gminie Sumy uszkodzony został prywatny budynek mieszkalny.

W gminie Putivl uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury cywilnej oraz prywatne gospodarstwa domowe.

W gminie Seredyno-Budskiej uszkodzono i zniszczono prywatne budynki mieszkalne, a także uszkodzono obiekty infrastruktury cywilnej.

W gminie Esmań uszkodzono i zniszczono prywatne budynki mieszkalne.

W gminie Berezówska uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej.

Informację tę podała na Facebooku Sumskia obwodowa administracja wojskowa.

Tymczasem część Czerniowców pozostała bez prądu po rosyjskim ataku, a trolejbusy nie kursują.

W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Uderzenie dotknęło dzielnicę Chłodnogórską miasta.

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