W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły prawie 40 ataków na obwód sumski; jest jedna osoba ranna
W okresie od rana 16 do rana 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 15 miejscowości w 11 gminach obwodu sumskiego. Łącznie odnotowano prawie 40 uderzeń, w wyniku których ranna została jedna kobieta.
Zgodnie z informacją przekazaną przez lokalne władze, w gminie Hlukhiv w wyniku uderzenia wrogiego drona ranna została 60-letnia kobieta.
Najwięcej ataków odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.
Rosjanie używali artylerii, moździerzy, dronów FPV, bezzałogowych statków powietrznych (BSPL), kierowanych bomb lotniczych oraz przeprowadzili atak rakietowy.
W gminie Hlukhiv uszkodzono prywatne domy mieszkalne, wielorodzinny budynek mieszkalny, obiekty infrastruktury cywilnej oraz samochód.
W gminie Szostka uszkodzono lokale niemieszkalne, budynki mieszkalne oraz zniszczono pojazd.
W gminie Krasnopilska uszkodzono prywatne domy mieszkalne.
W gminie Stepanówska uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury cywilnej, lokale niemieszkalne, pomieszczenia placówki edukacyjnej oraz wielorodzinny budynek mieszkalny.
W gminie Sumy uszkodzony został prywatny budynek mieszkalny.
W gminie Putivl uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury cywilnej oraz prywatne gospodarstwa domowe.
W gminie Seredyno-Budskiej uszkodzono i zniszczono prywatne budynki mieszkalne, a także uszkodzono obiekty infrastruktury cywilnej.
W gminie Esmań uszkodzono i zniszczono prywatne budynki mieszkalne.
W gminie Berezówska uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej.
Informację tę podała na Facebooku Sumskia obwodowa administracja wojskowa.
Tymczasem część Czerniowców pozostała bez prądu po rosyjskim ataku, a trolejbusy nie kursują.
W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia.
Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Uderzenie dotknęło dzielnicę Chłodnogórską miasta.