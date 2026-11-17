11月16日清晨至17日清晨期间，俄军袭击了苏姆州11个社区内的15个居民点。共记录到近40次袭击，造成一名妇女受伤。

据当地政府通报，在格卢赫夫社区，一名60岁妇女因敌方无人机袭击而受伤。

苏梅区和肖斯季诺区记录到的袭击次数最多。

俄军动用了火炮、迫击炮、FPV无人机、无人机、制导航空炸弹，并发动了导弹袭击。

在格卢赫夫社区，多栋私人住宅、一栋多户住宅楼、民用基础设施以及一辆汽车遭到损毁。

在肖斯季诺社区，非住宅建筑和住宅楼遭到损毁，一辆交通工具被摧毁。

在克拉斯诺皮尔社区，部分私人住宅受损。

在斯捷潘尼夫斯克社区，民用基础设施、非住宅建筑、教育机构建筑以及一栋多户住宅楼遭到破坏。

在苏姆社区，一栋私人住宅受损。

在普蒂夫尔社区，民用基础设施和私人住宅遭到破坏。

在塞雷迪诺-布德社区，私人住宅遭到损毁，民用基础设施设施受损。

在埃斯曼社区，多栋私人住宅受损或被毁。

在别雷齐夫社区，一处民用基础设施遭到损毁。

苏姆州军事行政管理局在Facebook上发布了这一消息。

与此同时，切尔诺夫策市部分地区在俄罗斯袭击后断电，无轨电车停运。

11月16日全天，俄军袭击了扎波罗热州55个居民点，共计发动864次打击。

11月16日晚，俄军向哈尔科夫发射了火箭弹，该市霍洛德诺戈尔斯基区遭到袭击。

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