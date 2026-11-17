Росія завдала ракетного удару по Харкову, під атакою опинився Холодногірський район
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Російські війська ввечері 16 листопада вдарили ракетами по Харкову. Під удар потрапив Холодногірський район міста.
«Ворог завдав кілька ракетних ударів по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо», – написав Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що, попередньо, внаслідок атаки постраждалих немає.
Джерело: Ігор Терехов
Раніше у Харкові через обстріли запровадили графіки аварійних відключень світла.
Російські війська вдарили по Балаклії на Харківщині, є загиблий.
На Харківщині за добу через атаки РФ постраждали 14 людей, серед них діти.