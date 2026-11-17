Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Charków; celem ataku stała się dzielnica Chłodnogórska
Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Atak dotknął dzielnicę Chłodnogórską miasta.
„Wróg przeprowadził kilka ataków rakietowych na dzielnicę Chłodnogórską. Sprawdzamy skutki ataku” – napisał Terechow.
Szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow sprecyzował, że wstępnie nie odnotowano ofiar w wyniku ataku.
Źródło: Ihor Terechow
Wcześniej w Charkowie, w związku z ostrzałem, wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach prądu.
Rosyjskie wojska zaatakowały Balakliję w obwodzie charkowskim, jest jedna ofiara śmiertelna.
W obwodzie charkowskim w ciągu doby w wyniku ataków Rosji rannych zostało 14 osób, w tym dzieci.