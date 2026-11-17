Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Atak dotknął dzielnicę Chłodnogórską miasta.

„Wróg przeprowadził kilka ataków rakietowych na dzielnicę Chłodnogórską. Sprawdzamy skutki ataku” – napisał Terechow.

Szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow sprecyzował, że wstępnie nie odnotowano ofiar w wyniku ataku.

Źródło: Ihor Terechow

Wcześniej w Charkowie, w związku z ostrzałem, wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach prądu.

Rosyjskie wojska zaatakowały Balakliję w obwodzie charkowskim, jest jedna ofiara śmiertelna.

W obwodzie charkowskim w ciągu doby w wyniku ataków Rosji rannych zostało 14 osób, w tym dzieci.

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