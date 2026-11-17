Россия нанесла ракетный удар по Харькову, под обстрелом оказался Холодногорский район
Вечером 16 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.
«Враг нанес несколько ракетных ударов по Холодногорскому району. Последствия уточняем», — написал Терехов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.
Источник: Игорь Терехов
Ранее в Харькове из-за обстрелов ввели графики аварийных отключений света.
Российские войска нанесли удар по Балаклее в Харьковской области, есть погибший.
В Харьковской области за сутки в результате атак РФ пострадали 14 человек, среди них дети.