Вечером 16 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

«Враг нанес несколько ракетных ударов по Холодногорскому району. Последствия уточняем», — написал Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Источник: Игорь Терехов

Ранее в Харькове из-за обстрелов ввели графики аварийных отключений света.

Российские войска нанесли удар по Балаклее в Харьковской области, есть погибший.

В Харьковской области за сутки в результате атак РФ пострадали 14 человек, среди них дети.

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