В период с утра 16 по утро 17 ноября российские войска атаковали 15 населенных пунктов в 11 общинах Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 ударов, в результате которых пострадала женщина.

Согласно сообщению местных властей, в Глуховской общине в результате попадания вражеского беспилотника пострадала 60-летняя женщина.

Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Россияне применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы и нанесли ракетный удар.

В Глуховской общине повреждены частные жилые дома, многоквартирный жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, автомобиль.

В Шосткинской общине повреждены нежилые помещения, жилые дома, уничтожено транспортное средство.

В Краснопольской общине были повреждены частные жилые дома.

В Степановской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения, помещение учебного заведения, многоквартирный жилой дом.

В Сумской общине поврежден частный жилой дом.

В Путивльской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частное домовладение.

В Середино-Будской общине повреждены и разрушены частные жилые дома, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Эсманьской общине повреждены и разрушены частные жилые дома.

В Березовской общине был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Facebook.

Между тем часть Черновцов осталась без света после российской атаки, троллейбусы не курсируют.

Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара.

Вечером 16 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

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