Российские войска нанесли за сутки почти 40 ударов по Сумской области, есть пострадавшая
В период с утра 16 по утро 17 ноября российские войска атаковали 15 населенных пунктов в 11 общинах Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 ударов, в результате которых пострадала женщина.
Согласно сообщению местных властей, в Глуховской общине в результате попадания вражеского беспилотника пострадала 60-летняя женщина.
Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Россияне применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы и нанесли ракетный удар.
В Глуховской общине повреждены частные жилые дома, многоквартирный жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, автомобиль.
В Шосткинской общине повреждены нежилые помещения, жилые дома, уничтожено транспортное средство.
В Краснопольской общине были повреждены частные жилые дома.
В Степановской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения, помещение учебного заведения, многоквартирный жилой дом.
В Сумской общине поврежден частный жилой дом.
В Путивльской общине были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частное домовладение.
В Середино-Будской общине повреждены и разрушены частные жилые дома, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В Эсманьской общине повреждены и разрушены частные жилые дома.
В Березовской общине был поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Об этом Сумская областная военная администрация сообщает в Facebook.
Между тем часть Черновцов осталась без света после российской атаки, троллейбусы не курсируют.
Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара.
Вечером 16 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.