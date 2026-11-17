Masowy atak dronów na Moskwę trwał wieczorem 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada. Miejscowi mieszkańcy zgłaszali wybuchy i spadające odłamki, a działalność wszystkich lotnisk stolicy Rosji została zawieszona.

Informują o tym media, powołując się na wpis burmistrza Moskwy Siergieja Sobianina, „Rosawiację” oraz „Rospublikę”.

Warto zauważyć, że Sobianin zaczął informować o zestrzelonych bezzałogowych statkach powietrznych po godz. 19:00. Według jego danych do północy zniszczono już około 200 dronów zbliżających się do Moskwy.

W związku z atakiem w stolicy i obwodzie moskiewskim słychać było wybuchy. Donoszono również o spadających odłamkach zestrzelonych dronów. Na miejscach zdarzeń działają służby ratownicze i inne odpowiednie służby.

W związku z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej zawieszono działalność wszystkich czterech moskiewskich lotnisk: Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskiego. Ograniczenia dotyczyły zarówno odlotów, jak i przylotów samolotów.

Rosyjskie media informowały, że dziesiątki samolotów lecących do Moskwy zostały zmuszone do zmiany trasy i lądowania w innych miastach.

Około północy Rosaviacja poinformowała o częściowym zniesieniu ograniczeń. Niektóre lotniska zaczęły wysyłać samoloty na loty wychodzące, jednak przyjmowanie samolotów nadal pozostawało ograniczone.

Według serwisu monitorującego funkcjonowanie lotnisk ograniczenia w Szeremietiewo zniesiono o godz. 23:50 czasu moskiewskiego, podczas gdy w trzech pozostałych portach lotniczych nadal obowiązywały.

Ponadto w Kursku zapaliła się podstacja zasilająca 400 tysięcy odbiorców.

Przypomnijmy, że most krymski został zamknięty dla ruchu w wyniku ponownego ataku 17 listopada.

W Moskwie doszło do serii wybuchów podczas ataku ukraińskich dronów.

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