11月16日晚至17日凌晨，莫斯科遭遇了大规模无人机袭击。当地居民报告称听到爆炸声并看到碎片坠落，俄罗斯首都所有机场均暂停运营。

据媒体援引莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁的帖子、俄罗斯联邦航空局（Rosaviatsiya）以及俄罗斯公共事务署（Rospublika）的消息报道。

值得注意的是，索比亚宁在19:00之后开始通报击落无人机的情况。据他称，截至午夜，在飞往莫斯科的航线上已有约200架无人机被击落。

在此次袭击期间，首都及莫斯科州各地传出爆炸声。据报道，被击落的无人机残骸也坠落到了地面。应急部门及其他相关机构正在事发地点开展工作。

鉴于空中威胁，莫斯科的四座机场——谢列梅捷沃、多莫杰多沃、伏努科沃和朱可夫斯基——均暂停运营。限制措施同时涉及航班起飞和降落。

俄罗斯媒体报道称，数十架飞往莫斯科的航班被迫改道，降落在其他城市。

午夜时分，俄罗斯民航局宣布部分解除限制。部分机场已开始放行出港航班，但进港航班的接收仍受限制。

据机场运营追踪服务数据显示，谢列梅捷沃机场的限制措施于莫斯科时间23:50解除，而其他三座机场的限制措施则依然有效。

此外，库尔斯克一座为40万用户供电的变电站发生火灾。

需要提醒的是，克里米亚大桥因11月17日再次遭到袭击而暂停交通。

莫斯科在乌克兰无人机袭击期间发生了一连串爆炸。

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