Массированная атака дронов на Москву продолжалась вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября. Местные жители сообщали о взрывах и падении обломков, а работа всех аэропортов столицы РФ была приостановлена.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пост мэра Москвы Сергея Собянина, «Росавиацию» и «Роспублику».

Отметим, что Собянин начал сообщать о сбитых БПЛА после 19:00. К полуночи, по его данным, на подлете к Москве было уничтожено уже около 200 беспилотников.

На фоне атаки в столице и Московской области раздавались взрывы. Сообщалось также о падении обломков сбитых дронов. На местах происшествий работают экстренные и другие профильные службы.

В связи с угрозой в небе была приостановлена работа всех четырёх московских аэропортов: Шереметьево, Домодёдово, Внуково и Жуковского. Ограничения коснулись как вылета, так и приёма самолётов.

Российские СМИ сообщали, что десятки самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить маршруты и приземлиться в других городах.

Около полуночи Росавиация сообщила о частичном снятии ограничений. Некоторые аэропорты начали отправлять самолеты на вылет, однако прием воздушных судов по-прежнему оставался ограниченным.

По данным сервиса отслеживания работы аэропортов, ограничения в Шереметьево сняли в 23:50 по московскому времени, тогда как в трех других аэропортах они сохранялись.

Также в Курске загорелась подстанция, обеспечивающая электроснабжение 400 тысяч абонентов.

Напомним, движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за повторной атаки 17 ноября.

В Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.

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