俄罗斯军队第三次对位于第聂伯罗、隶属于一家美国公司的“奥莱纳”工厂发动了袭击。 在俄罗斯全天使用各种武器对该市进行大规模炮击的背景下，该工厂遭到了袭击。

俄罗斯对“奥莱纳”工厂发动袭击

据菲拉托夫称，11月16日（周一）当天，占领军持续袭击第聂伯市的多个区域。俄罗斯还炮击了“奥莱纳”工厂。

“今天是第三次对第聂伯罗的‘奥莱纳’工厂发动袭击。该工厂属于美国邦吉公司。幸运的是，与一月份的情况不同，此次没有发生食用油泄漏，”菲拉托夫补充道。

第聂伯市的局势

无论是该地区还是扎波罗热公路沿线，有轨电车的接触网均遭破坏。他表示，市政工作人员已将所有线路修复完毕。

“其他地点的善后工作也在进行中。市政部门、救援人员、警察、慈善家以及区政府代表都在积极参与，”市长指出。

遗憾的是，今天由于俄罗斯的袭击，市内一名32岁的女性和一名54岁的男性不幸遇难。与此同时，仍有8名伤者留在市内的医院接受治疗。其中大多数人头部、面部和四肢遭受了严重的烧伤和弹片伤。

菲拉托夫表示，第聂伯罗市已断电，这是过去两周内的第六次大面积停电。

“此外，第聂伯罗市内有10栋高层建筑、市民的私家车，以及一辆柴油机车、一节铁路罐车、农业机械和企业设施遭到破坏，”他说。

需要提醒的是，俄军曾袭击了奥莱纳工厂以及第聂伯罗市的其他企业。

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