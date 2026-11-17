W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i rakiet. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy zakłady przemysłowe, infrastruktura transportowa i inna, budynki mieszkalne oraz samochody.

Według jego słów, w Dnieprze w wyniku wrogiego ataku uszkodzeniu uległo przedsiębiorstwo, infrastruktura transportowa oraz prywatny dom.

W rejonie Pawłogradu rosyjskie wojska zaatakowały Pawłograd i gminę Troicka. Uszkodzeniu uległy tam przedsiębiorstwo oraz samochody.

W Krywym Rogu wrogie ataki uszkodziły zakład oraz prywatny dom. Ponadto w gminie Nowopilskiej w rejonie Krywego Rogu odnotowano uszkodzenia infrastruktury.

Rosyjskim atakom poddane zostały również miasto Nikopol oraz gminy Marganeck i Pokrowsk w rejonie nikopolskim.

W gminie Nowomykolaївskiej w rejonie Kamieńskim wojska RF uderzyły w infrastrukturę. Natomiast w gminie Szachtarskiej w rejonie Synielnikowskim uszkodzono wielorodzinny budynek mieszkalny.

Informację tę przekazał na Telegramie rano 17 listopada szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

W ciągu doby 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały 55 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 864 uderzenia. W wyniku ostrzałów Zaporoża i rejonu zaporoskiego zginęły cztery osoby, a osiem kolejnych zostało rannych.

Wieczorem 16 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Charków. Atak dotknął dzielnicę Chłodnogórską miasta.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak rakietowy na stolicę. O ataku na Most Północny i Most Południowy poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

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