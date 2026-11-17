11月16日全天，俄军动用无人机和导弹对第聂伯市及第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近20次袭击。炮击导致企业、交通及其他基础设施、居民楼和车辆受损。

据他介绍，在第聂伯市，敌方袭击导致一家企业、交通基础设施和一栋私人住宅受损。

在帕夫洛格拉德区，俄军袭击了帕夫洛格拉德和特罗伊茨卡社区。当地的企业和车辆遭到破坏。

在克里沃罗格，敌方袭击导致一家企业及一处私人住宅受损。此外，克里沃罗格区诺沃皮尔社区也记录到了基础设施受损的情况。

尼科波尔市以及尼科波尔区马甘内茨卡和波克罗夫斯卡社区也遭到了俄罗斯的袭击。

在卡缅斯克区的新尼古拉耶夫社区，俄军袭击了基础设施。而在西涅尔尼科夫斯基区的沙赫特尔斯克社区，一栋多户住宅楼遭到破坏。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局负责人亚历山大·甘扎于11月17日上午在Telegram上通报了这一情况。

11月16日全天，俄军袭击了扎波罗热州55个居民点，共计发动864次打击。由于扎波罗热市及扎波罗热区遭到炮击，造成4人死亡，另有8人受伤。

11月16日晚，俄军向哈尔科夫发射了火箭弹，该市霍洛德诺戈尔斯基区遭到袭击。

11月17日凌晨，俄军对首都发动了导弹袭击。基辅市长维塔利·克利奇科通报了北桥和南桥遭袭的情况。

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