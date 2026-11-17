Straty armii Rosji na dzień 17 listopada wzrosły o kolejne 1620 okupantów
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1620 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 17 listopada 2026 roku.
Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 17 listopada straciła:
- personel – około 1 627 040 (+1 620) osób;
- czołgów – 12 482 (+2) szt.;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 813 (+6) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 52 516 (+52) szt.;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 282 (+4) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 762 (+0) szt.;
- samolotów – 452 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 176 (+10) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 611 870 (+1 494) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 176 451 (+521) szt.;
- techniki specjalnej – 4 913 (+4) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Na froncie odnotowano 133 starcia zbrojne, a najgorętszym obszarem pozostaje kierunek Pokrowski.
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Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został wstrzymany.
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