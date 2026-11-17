Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1620 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 17 listopada 2026 roku.

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 17 listopada straciła:

personel – około 1 627 040 (+1 620) osób;

czołgów – 12 482 (+2) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 813 (+6) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 516 (+52) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 282 (+4) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 762 (+0) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 176 (+10) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 611 870 (+1 494) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 176 451 (+521) szt.;

techniki specjalnej – 4 913 (+4) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Na froncie odnotowano 133 starcia zbrojne, a najgorętszym obszarem pozostaje kierunek Pokrowski.

Ukraińskie samoloty Su-27 uderzyły w bazę rosyjskich operatorów dronów w obwodzie donieckim.

Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został wstrzymany.

W obwodzie rostowskim ostrzelano bazę paliwową.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz zakład Monolit w obwodzie briańskim.

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