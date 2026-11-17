W wyniku nocnego intensywnego ostrzału 17 listopada uszkodzono budynki centrali Ministerstwa Sprawiedliwości, Kijowskiego Międzyregionalnego Zarządu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centrum Badawczego Niezależnych Ekspertyz Sądowych.

W budynkach wybito okna, uszkodzono sprzęt, urządzenia i meble. Pracownicy nie odnieśli żadnych obrażeń.

Obecnie specjaliści Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie z organami ścigania dokumentują skutki ataku. W resortu zapewniono, że praca jest kontynuowana, a uszkodzone pomieszczenia zostaną odnowione.

Źródło: Denis Masłow, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy

W sieci opublikowano nagranie przedstawiające Most Północny w Kijowie po rosyjskich atakach rakietami balistycznymi. Na materiałach wideo widać skutki ataku na obiekt infrastruktury transportowej stolicy oraz ludzi przechodzących pieszo przez most.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Gołosiejowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura krytyczna, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach odnotowano przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają badania mostów Północnego i Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń mostu Północnego spowodowanych rosyjskim ostrzałem z 16 listopada.

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