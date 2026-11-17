W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie wojska zaatakowały mosty Południowy i Północny w Kijowie siedmioma rakietami balistycznymi. Cztery rakiety zostały wystrzelone w kierunku mostu Południowego, a kolejne trzy – w kierunku mostu Północnego.

„Przedstawiono osobne sprawozdanie dotyczące sytuacji logistycznej po uderzeniach w mosty w Kijowie. Tej nocy wystrzelono cztery pociski balistyczne w kierunku Mostu Południowego i trzy w kierunku Mostu Północnego. Określono niezbędne siły i środki, a także termin przywrócenia funkcjonowania mostów” – zaznaczył głowa państwa.

Według słów Zełenskiego, osobno z członkami rządu omówiono realizację programu nadzwyczajnego wsparcia dla ukraińskiej logistyki. Ukraina uzgodniła go z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

„Premier poinformował o pierwszych decyzjach Komisji Europejskiej. Określono dalsze kroki” – podkreślił prezydent.

Głowa państwa poinformowała również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy otrzymało konkretne wytyczne dotyczące reorganizacji przepływów transportowych w stolicy.

W szczególności konieczne jest przygotowanie rezerwowych schematów funkcjonowania transportu publicznego i tras alternatywnych, a także zapewnienie dodatkowych sił na każdy możliwy scenariusz rozwoju wydarzeń.

W ten sposób władze określają niezbędne zasoby i środki służące przywróceniu logistyki po uszkodzeniu dwóch ważnych przejść transportowych w stolicy.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W Kijowie skutki rosyjskich ataków z 17 listopada odnotowano w czterech dzielnicach: Holosijowskiej, Desniańskiej, Dnieprowskiej i Obolonskiej. W wyniku ataku uszkodzono infrastrukturę krytyczną, wybuchły pożary, a w niektórych dzielnicach występują przerwy w dostawach wody i ciepła.

W Kijowie specjaliści przeprowadzają oględziny Mostu Północnego i Mostu Południowego, które uległy uszkodzeniom w wyniku rosyjskiego ataku. Burmistrz miasta Witalij Kliczko pokazał stopień zniszczeń Mostu Północnego w wyniku rosyjskiego ostrzału z 16 listopada.

W Kijowie po nocnym ataku rosyjskim 17 listopada uszkodzone zostały mosty Południowy i Północny.

Czytaj nas na