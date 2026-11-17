В ночь на 17 ноября российские войска обстреляли Южный и Северный мосты Киева семью баллистическими ракетами. Четыре ракеты были нацелены на Южный мост, ещё три — на Северный.

«Был отдельный доклад о ситуации с логистикой после попаданий по мостам в Киеве. Этой ночью было четыре баллистических ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также срок для восстановления», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, отдельно с членами правительства обсудили реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики. Об этом Украина договорилась с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии. Определены дальнейшие шаги», – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что Министерство внутренних дел Украины получило отдельные поручения по реорганизации транспортных потоков в столице.

В частности, необходимо подготовить резервные схемы работы общественного транспорта и альтернативные маршруты, а также предусмотреть привлечение дополнительных сил для каждого возможного сценария развития событий.

Таким образом, власти определяют необходимые ресурсы и меры для восстановления логистики после повреждения двух важных транспортных переправ столицы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

В Киеве после ночной российской атаки 17 ноября повреждены Южный и Северный мосты.

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