Такую позицию Элбридж Колби озвучил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Он поставил под сомнение эффективность украинской стратегии deep strike — ударов на большие расстояния по военным, промышленным и другим объектам в глубоком тылу России. По словам представителя Пентагона, вокруг таких операций часто возникает много шума. Особенно это касается атак, которые имеют заметный эффект и происходят вдали от линии фронта. Однако, по его мнению, сам факт успешного удара по объекту на территории России еще не означает, что Украина приближается к победе в войне.

Колби считает, что главный критерий эффективности военных операций — не масштаб или зрелищность атаки, а то, насколько она влияет на ситуацию на поле боя. Если удар не ослабляет российские войска непосредственно на фронте и не помогает Украине укрепить свои позиции, его польза для общего хода войны остается сомнительной.

Отдельно американский чиновник обратил внимание на удары по гражданской инфраструктуре. Он предположил, что такие атаки могут иметь эффект, противоположный ожидаемому. Вместо ослабления позиций Кремля они, по его мнению, способны усиливать среди россиян поддержку дальнейшей эскалации и давать российским властям дополнительные аргументы для продолжения войны. «Наша оценка заключается в том, что такие удары не являются эффективными для победы в войне, а также не поддерживают позиции Украины на передовой», — заявил Колби.

Вместо этого представитель Пентагона призвал партнеров Украины изменить акценты в военной поддержке. По его мнению, основное внимание следует уделять вооружению и средствам, которые помогут украинским войскам удерживать оборону, останавливать наступление российской армии и наносить противнику потери непосредственно на поле боя. Речь идет прежде всего о поддержке украинских подразделений на передовой и укреплении их способности противостоять российским силам. Колби подчеркнул, что именно такие операции должны оставаться приоритетом для союзников при определении направлений военной помощи.

Отдельно он отметил, что атаки на российские объекты, не имеющие прямой связи с боевыми действиями, в конечном итоге могут помогать Москве сохранять преимущество на фронте. Поэтому, по его мнению, удары на большие расстояния следует оценивать не только по тому, насколько далеко удалось поразить цель, но и по их реальному влиянию на ход войны.

В то же время заявления Колби отражают позицию американского чиновника в отношении военной стратегии Украины. Они не означают, что все удары на большие расстояния неэффективны: их результат зависит от того, какие именно объекты поражены, насколько они важны для российской армии и влияет ли это на ее способность продолжать боевые действия.