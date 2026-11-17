Жители микрорайона Патрокл в российском Владивостоке обратились к первой леди США Мелании Трамп с просьбой помочь завершить строительство школы, которую местные власти уже четыре года не могут сдать в эксплуатацию. До этого горожане пытались решить проблему путем коллективного обращения к Владимиру Путину, однако оно не дало никаких результатов.

В своём письме жители выразили восхищение гуманитарными инициативами первой леди США и пожаловались на систематические срывы строительных контрактов, отметив, что российскому государству по непонятным причинам «не удаётся эффективно организовать» этот процесс.

«Между тем мы видим, насколько современными и комфортными являются школы даже в небольших городах по всей территории Соединённых Штатов. Владивосток — город-побратим Сан-Диего. Возможно, Вы могли бы организовать обмен опытом, <...> чтобы помочь построить школу в нашем районе — проект, который находится в подвешенном состоянии с 2021 года», — говорится в обращении. Поскольку прямых контактов найти не удалось, письмо отправили через официальный сайт Белого дома. Комментируя такой шаг, сами жители отмечают: *«Стыдно, конечно. А что делать?»*.

Строительство школы на 1275 мест в Патрокле началось четыре года назад, но сроки сдачи неоднократно переносились. В прошлом году горожане собирали подписи под коллективной жалобой на имя Путина, однако это не принесло результата. В конце октября 2026 года мэрия Владивостока расторгла очередной контракт на достройку из-за отставания от графиков, нехватки рабочих и невыполнения требований заказчика.

Согласно планам местных властей, новый контракт планируется заключить только в 2027 году, а предельную стоимость работ оценили в 4,17 млрд рублей — почти вдвое больше, чем было освоено ранее. Завершить этот многострадальный проект теперь рассчитывают не раньше 2029 года.

Во временно оккупированном Луганске российская администрация выставила местным жителям счета в полном объеме за отопление, несмотря на то, что тепло в дома начали подавать только в конце месяца. Такая ситуация возмутила горожан, ведь они вынуждены оплачивать услугу, которой фактически не могли пользоваться в течение большей части месяца.

Российские компании могут начать масштабные сокращения персонала в 2027 году из-за падения спроса и отсутствия перспектив восстановления экономики. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предупредив, что в таких условиях содержание работников станет экономически невыгодным.

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