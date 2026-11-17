俄罗斯符拉迪沃斯托克市帕特罗克尔社区的居民向美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普求助，希望她能协助完成一所学校的建设——该校因当地政府原因，已拖延四年未能投入使用。 此前，当地居民曾试图通过向弗拉基米尔·普京提交集体请愿书来解决这一问题，但未取得任何成效。

在信中，居民们对美国第一夫人的人道主义倡议表示钦佩，并抱怨建筑合同屡屡出现系统性违约，指出俄罗斯政府出于不明原因“无法有效组织”这一进程。

“与此同时，我们看到，即使在美国各地的小城市里，学校也是多么现代化、多么舒适。符拉迪沃斯托克是圣地亚哥的姐妹城市。 或许您能组织一次经验交流，<...>以帮助我们在本地区建设一所学校——该项目自2021年以来一直处于停滞状态，”信中写道。 由于未能找到直接联系渠道，这封信是通过白宫官方网站发送的。对于这一举措，当地居民们表示：“*当然很丢脸。但又能怎么办呢？*”。

帕特罗克利一所可容纳1275名学生的学校建设于四年前启动，但竣工日期却一再推迟。去年，当地居民曾联名向普京提交集体申诉并收集签名，但未见成效。 2026年10月底，由于工程进度滞后、劳动力短缺以及未满足业主要求，符拉迪沃斯托克市政府解除了又一份竣工合同。

根据当地政府的计划，新合同预计要到2027年才会签订，工程总成本估算为41.7亿卢布——几乎是此前已投入资金的两倍。 目前预计，这一历经波折的项目最早也要到2029年才能完工。

在临时被占领的卢甘斯克，尽管住宅供暖直到月底才开始，但俄罗斯行政当局仍向当地居民开出了全额取暖费账单。 这一情况激怒了市民，因为他们被迫为一项服务买单，而实际上整个月的大部分时间都无法使用该服务。

由于需求下滑且经济复苏前景渺茫，俄罗斯企业可能于2027年启动大规模裁员。 俄罗斯工业家和企业家联盟主席亚历山大·肖欣对此发表了声明，并警告称，在这种情况下，保留员工在经济上将不再划算。

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