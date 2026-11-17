Mieszkańcy dzielnicy Patrokl w rosyjskim Władywostoku zwrócili się do pierwszej damy USA Melanii Trump z prośbą o pomoc w dokończeniu budowy szkoły, której lokalne władze od czterech lat nie są w stanie oddać do użytku. Wcześniej mieszkańcy próbowali rozwiązać ten problem, kierując zbiorowe pismo do Władimira Putina, jednak nie przyniosło to żadnych rezultatów.

W swoim liście mieszkańcy wyrazili podziw dla inicjatyw humanitarnych pierwszej damy Stanów Zjednoczonych i skarżyli się na systematyczne naruszenia umów budowlanych, zaznaczając, że państwo rosyjskie z niejasnych powodów „nie potrafi skutecznie zorganizować” tego procesu.

„Tymczasem widzimy, jak nowoczesne i komfortowe są szkoły nawet w niewielkich miastach na całym terytorium Stanów Zjednoczonych. Władywostok jest miastem partnerskim San Diego. Być może mogliby Państwo zorganizować wymianę doświadczeń, <...> aby pomóc w budowie szkoły w naszej dzielnicy – projektu, który od 2021 roku pozostaje w zawieszeniu” – czytamy w apelu. Ponieważ nie udało się nawiązać bezpośrednich kontaktów, list wysłano za pośrednictwem oficjalnej strony Białego Domu. Komentując ten krok, sami mieszkańcy zauważają: *„To oczywiście wstyd. Ale co zrobić?”*.

Budowa szkoły na 1275 miejsc w Patroklowie rozpoczęła się cztery lata temu, ale terminy oddania do użytku były wielokrotnie przesuwane. W zeszłym roku mieszkańcy zbierali podpisy pod zbiorową skargą skierowaną do Putina, jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Pod koniec października 2026 roku władze Władywostoku rozwiązały kolejną umowę na dokończenie budowy z powodu opóźnień w harmonogramie, braku pracowników oraz niewywiązania się z wymagań zamawiającego.

Zgodnie z planami władz lokalnych nową umowę zamierzają zawrzeć dopiero w 2027 roku, a maksymalny koszt prac oszacowano na 4,17 mld rubli — prawie dwukrotnie więcej niż wydano wcześniej. Zakończenie tego pełnego perypetii projektu przewiduje się obecnie nie wcześniej niż w 2029 roku.

W tymczasowo okupowanym Ługańsku rosyjska administracja wystawiła lokalnym mieszkańcom pełne rachunki za ogrzewanie, mimo że ciepło do mieszkań zaczęto dostarczać dopiero pod koniec miesiąca. Sytuacja ta wywołała oburzenie mieszkańców, ponieważ są oni zmuszeni płacić za usługę, z której faktycznie nie mogli korzystać przez większą część miesiąca.

Rosyjskie przedsiębiorstwa mogą rozpocząć zakrojone na szeroką skalę redukcje zatrudnienia w 2027 roku z powodu spadku popytu i braku perspektyw na ożywienie gospodarcze. Stwierdził to prezes Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców Aleksander Szokhin, ostrzegając, że w takich warunkach utrzymywanie pracowników stanie się nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

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