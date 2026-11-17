11月17日凌晨，俄军向基辅的南桥和北桥发射了7枚弹道导弹。其中4枚瞄准南桥，另外3枚瞄准北桥。

“针对基辅桥梁遭袭后的后勤状况，我们听取了一份专项报告。今夜，南桥遭到4枚弹道导弹袭击，北桥遭到3枚。我们已确定了必要的兵力和资源，以及修复所需的时间，”国家元首指出。

据泽连斯基称，他与政府官员还单独讨论了实施乌克兰物流紧急援助计划一事。乌克兰已就此与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩达成协议。

“总理汇报了欧盟委员会作出的首批决定。我们已确定了后续步骤，”总统强调道。

国家元首还表示，乌克兰内务部已收到关于重组首都交通流的专项指示。

具体而言，必须制定公共交通的备用运行方案和替代路线，并针对每种可能的事件发展情景，预先安排调动额外人力。

由此，政府正在确定必要的资源和措施，以在首都两处重要交通枢纽受损后恢复物流运作。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一情况。

在基辅，11月17日俄罗斯袭击造成的后果已出现在四个区：戈洛西夫斯基区、德斯尼亚区、第聂伯区和奥博隆区。 此次袭击导致关键基础设施受损，引发多起火灾，部分地区还出现了供水和供热中断的情况。

在基辅，专家们正在对因俄罗斯袭击而受损的北桥和南桥进行勘察。市长维塔利·克利奇科展示了北桥在11月16日俄罗斯炮击中受损的程度。

11月17日夜间，俄罗斯对基辅发动袭击后，南桥和北桥均遭到破坏。

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