17 listopada ukraińskie drony uszkodziły odcinek drogi „Rostów – Taganrog – granica z Ukrainą” w rejonie Neklinowskim obwodu rostowskiego w Federacji Rosyjskiej.

Uderzeniu uległa droga w pobliżu mostu nad rzeką Mius.

Według jego słów atak miał miejsce rano na 96–97. kilometrze drogi. Według wstępnych danych uszkodzeniu uległa nawierzchnia drogi oraz metalowe ogrodzenie.

Jednocześnie ruch pojazdów przez most na tym odcinku trasy został wstrzymany już 8 listopada.

Poinformował o tym gubernator obwodu rostowskiego Jurij Słusar.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło rzekome zniszczenie 1441 ukraińskich dronów nad dziesiątkami regionów kraju.

Masowany atak dronów na Moskwę trwał wieczorem 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada. Miejscowi mieszkańcy zgłaszali wybuchy i spadające odłamki, a działalność wszystkich lotnisk stolicy Rosji została wstrzymana.

Ponadto w Kursku zapaliła się podstacja zasilająca 400 tysięcy odbiorców.

Przypomnijmy, że ruch na moście krymskim został wstrzymany z powodu ponownego ataku 17 listopada.

W Moskwie rozległa się seria wybuchów podczas ataku ukraińskich dronów.

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