17 ноября украинские беспилотники повредили участок автомобильной трассы «Ростов — Таганрог — граница с Украиной» в Неклиновском районе Ростовской области РФ.

Удар пришелся на дорогу вблизи моста через реку Миус.

По его словам, атака произошла утром на 96–97-м километре автодороги. По предварительным данным, повреждения получили дорожное полотно и металлическое ограждение.

При этом движение транспорта через мост на этом участке трассы было приостановлено еще 8 ноября.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ночь на 17 ноября Минобороны России заявило о якобы уничтожении 1441 украинского беспилотника над десятками регионов страны.

Массированная атака дронов на Москву продолжалась вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября. Местные жители сообщали о взрывах и падении обломков, а работа всех аэропортов столицы РФ была приостановлена.

Также в Курске загорелась подстанция, обеспечивающая электроснабжение 400 тысяч абонентов.

Напомним, движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за повторной атаки 17 ноября.

В Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.

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