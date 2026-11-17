0:00 / 0:00

17 листопада українські безпілотники пошкодили ділянку автомобільної траси «Ростов – Таганрог – кордон з Україною» у Некліновському районі Ростовської області РФ.

Удару зазнала дорога поблизу мосту через річку Міус.

За його словами, атака сталася вранці на 96–97-му кілометрі автодороги. За попередніми даними, пошкоджень зазнали дорожнє полотно та металеве огородження.

Водночас рух транспорту через міст на цій ділянці траси призупинили ще 8 листопада.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь.

У ніч на 17 листопада Міноборони Росії заявило про нібито знищення 1441 українського безпілотника над десятками регіонів країни.

Масована атака дронів на Москву тривалаввечері 16 листопада та в ніч проти 17 листопада. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та падіння уламків, а роботу всіх аеропортів столиці РФ призупинили.

Також у Курську загорілася підстанція, що забезпечує 400 тисяч абонентів.

Нагадаємо, Кримський міст зупинив рух транспорту через повторну атаку 17 листопада.

У Москві пролунала серія вибухів під час атаки українських безпілотників.

Читай нас у