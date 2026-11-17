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У листопаді 2026 року під час операцій у чотирьох російських містах ФСБ затримала чотирьох людей, ще двох, за твердженням спецслужби, вбили під час затримання.

Загалом із початку року кількість підозрюваних у підготовці диверсій, убитих співробітниками ФСБ, сягнула 14 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 89.

За версією ФСБ, затримані та ліквідовані нібито були агентами української військової розвідки та СБУ й готували атаки на кораблі в Каспійському морі, військові аеродроми та інфраструктурні об’єкти.

У спецслужбі стверджують, що з початку 2026 року їм передали понад 700 кг вибухівки, щонайменше 40 ударних квадрокоптерів, шість гідроциклів і обладнання для складання безпілотників. Частину вантажів, за даними ФСБ, доправили за допомогою метеозондів і БПЛА, а гідроцикли — через треті країни.

У Москві Федеральна служба безпеки Російської Федерації, держави-агресора, заявила про затримання жінки, яку підозрюють у причетності до підриву автомобіля Сергія Заворотного.

Носії польської мови засумнівалися в автентичності листування, яке російська ФСБ показала у відео про затримання двох нібито агентів польських спецслужб у Калінінградській області.

У Росії, державі-агресорі, ФСБ заявила про затримання двох громадян Польщі в Калінінградській області. Російська спецслужба звинуватила їх у роботі на польські розвідувальні служби. Ці твердження не мають незалежного підтвердження в матеріалі.

Із 1 березня 2027 року Федеральна служба безпеки РФ може отримати доступ до повної інформації про клієнтів російських криптобірж та обмінників. Ідеться про паспортні дані, ІПН, номери телефонів та електронні адреси, реквізити банківських рахунків і криптогаманців, історію операцій і листування, а також інші відомості, які зберігають платформи.

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