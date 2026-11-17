W listopadzie 2026 roku podczas operacji przeprowadzonych w czterech rosyjskich miastach FSB zatrzymała cztery osoby; dwie kolejne, według służb specjalnych, zginęły podczas zatrzymania.

Ogółem od początku roku liczba osób podejrzanych o przygotowywanie aktów sabotażu, zabitych przez funkcjonariuszy FSB, wyniosła 14, a od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę – 89.

Według wersji FSB zatrzymani i zlikwidowani mieli być rzekomo agentami ukraińskiego wywiadu wojskowego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i przygotowywali ataki na statki na Morzu Kaspijskim, lotniska wojskowe oraz obiekty infrastruktury.

Służby specjalne twierdzą, że od początku 2026 roku przekazano im ponad 700 kg materiałów wybuchowych, co najmniej 40 quadkopterów bojowych, sześć skuterów wodnych oraz sprzęt do montażu dronów. Część ładunków, według danych FSB, dostarczono za pomocą sond meteorologicznych i bezzałogowych statków powietrznych, a skutery wodne – przez kraje trzecie.

W Moskwie Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, ogłosiła zatrzymanie kobiety podejrzanej o udział w wysadzeniu samochodu Siergieja Zawrotnego.

Osoby posługujące się językiem polskim wyraziły wątpliwości co do autentyczności korespondencji, którą rosyjska FSB pokazała w filmie dotyczącym zatrzymania dwóch rzekomych agentów polskich służb specjalnych w obwodzie kaliningradzkim.

W Rosji, państwie-agresorze, FSB ogłosiła zatrzymanie dwóch obywateli Polski w obwodzie kaliningradzkim. Rosyjskie służby specjalne oskarżyły ich o współpracę z polskimi służbami wywiadowczymi. Twierdzenia te nie znalazły niezależnego potwierdzenia w materiale.

Od 1 marca 2027 r. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej może uzyskać dostęp do pełnych informacji o klientach rosyjskich giełd kryptowalut i kantorów wymiany. Chodzi o dane paszportowe, numery identyfikacji podatkowej, numery telefonów i adresy e-mail, dane rachunków bankowych i portfeli kryptowalutowych, historię transakcji i korespondencji, a także inne informacje przechowywane przez platformy.

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