2026年11月，俄罗斯联邦安全局（FSB）在俄罗斯四座城市开展行动期间逮捕了四人；据该特勤机构称，另有两人在被捕过程中被击毙。

自今年年初以来，被联邦安全局人员击毙的涉嫌策划破坏活动的嫌疑人总数已达14人；自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，这一数字已达89人。

据俄罗斯联邦安全局称，被捕和被击毙者据称是乌克兰军事情报部门和乌克兰安全局（SBU）的特工，他们正在策划对里海上的船只、军事机场和基础设施目标发动袭击。

该特勤机构声称，自2026年初以来，他们收到了超过700公斤的爆炸物、至少40架攻击型四旋翼无人机、6辆水上摩托以及用于组装无人机的设备。 据俄罗斯联邦安全局（FSB）称，部分物资是通过气象探空仪和无人机运送的，而水上摩托车则是经由第三国运入的。

在莫斯科，侵略国俄罗斯联邦的安全局宣布逮捕了一名涉嫌参与炸毁谢尔盖·扎沃罗特内汽车的女子。

波兰语媒体对俄罗斯联邦安全局（FSB）在一段视频中展示的通信记录真实性表示怀疑，该视频涉及在加里宁格勒州抓获两名据称是波兰特工的事件。

在侵略国俄罗斯，联邦安全局（FSB）宣称在加里宁格勒州逮捕了两名波兰公民。俄罗斯特工机构指控他们为波兰情报机构工作。这些说法在报道中未得到独立证实。

自2027年3月1日起，俄罗斯联邦安全局（FSB）可获取俄罗斯加密货币交易所及兑换平台客户的完整信息。 具体包括护照信息、纳税人识别号、电话号码和电子邮箱地址、银行账户及加密货币钱包信息、交易记录和通信记录，以及平台存储的其他信息。

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