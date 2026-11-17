乌克兰航空专家阿纳托利·赫拉普钦斯基认为，针对克里米亚大桥的联合袭击表明，俄罗斯防空系统甚至无法有效保护战略要地。 据他评估，此次行动的后果也给俄罗斯在南部战线的军事后勤带来了额外难题。

赫拉普钦斯基特别指出各种打击手段的运用顺序。据他介绍，起初，攻击型无人机耗尽了防空导弹的储备，并使俄罗斯防空部队超负荷运转。 随后，低空飞行的导弹得以击中目标，而之后，一架侦察无人机在桥梁拱门附近畅通无阻地飞行。

这位专家认为，这一行动顺序表明俄罗斯防空和电子战系统存在问题。

他还指出，俄罗斯被迫将S-400系统集中在莫斯科和圣彼得堡附近，与此同时，其在克里米亚的雷达站却频频遭损毁。赫拉普钦斯基认为，这限制了俄罗斯保护其他战略目标的能力。

此外，这位专家还提到了近期对阿赫图宾斯克第929国家飞行试验中心的空袭，以及俄罗斯战机的损失——据他称，这些战机未能得到本国已疲于应对的防空系统保护。

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赫拉普钦斯基认为，刻赤大桥公路段的受损使得与被占领的克里米亚之间的全面交通联系变得更加困难。 在缺乏可正常运行的渡轮的情况下，这给穿越亚速海沿岸地区的陆路运输路线带来了额外负担，而俄罗斯正是通过这条路线为其南部集团军提供军事后勤保障。

与此同时，该专家强调，该方向上的桥梁也处于乌克兰军方的监控范围内。

回顾此前消息， 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月17日表示，对克里米亚大桥的打击是在 行动的第七阶段 实施的，该行动的准备工作持续了数周。

无人机系统部队指挥官

罗伯特·布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队编制。

由于克里米亚大桥结构在11月17日夜间被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

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