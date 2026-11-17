Ukraiński ekspert lotniczy Anatolij Hrapczyński uważa, że połączony atak na most w Kerczu wykazał niezdolność rosyjskiej obrony przeciwlotniczej do skutecznej ochrony nawet obiektów strategicznych. Według jego oceny skutki tej operacji stwarzają również dodatkowe problemy dla logistyki wojskowej Federacji Rosyjskiej na południu.

Hrapczyński zwrócił uwagę na kolejność stosowania różnych środków rażenia. Jak twierdzi, najpierw drony uderzeniowe wyczerpały zapasy rakiet przeciwlotniczych i przeciążyły rosyjskie oddziały obrony przeciwlotniczej. Następnie do celu dotarła rakieta lecąca na małej wysokości, a później w pobliżu łuków mostowych bez przeszkód latał dron rozpoznawczy.

Ekspert ocenia taką sekwencję działań jako dowód problemów w rosyjskim systemie obrony przeciwlotniczej i zwalczania radiowo-elektronicznego.

Zaznaczył również, że Rosja jest zmuszona do koncentrowania kompleksów S-400 w pobliżu Moskwy i Sankt Petersburga, tracąc jednocześnie regularnie stacje radarowe na Krymie. Zdaniem Hrapczyńskiego ogranicza to możliwości RFJ w zakresie ochrony innych obiektów strategicznych.

Osobno ekspert wspomniał o niedawnych uderzeniach na 929. Państwowe Centrum Testów Lotniczych w Achtubinsku oraz o utracie rosyjskich samolotów, których – jak twierdzi – nie udało się ochronić przed własnym, wyczerpanym systemem obrony przeciwlotniczej.

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Hrapczyński uważa, że uszkodzenie części drogowej mostu w Kerczu utrudnia pełne połączenie z okupowanym Krymem. Wobec braku sprawnych promów powoduje to dodatkowe obciążenie dla lądowej trasy przez region przyazowski, którą Rosja zapewnia logistykę wojskową swojej południowej grupy.

Jednocześnie, jak podkreślił ekspert, mosty na tym kierunku również znajdują się w polu widzenia sił ukraińskich.

prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 17 listopada, iż uderzenie na most krymski zostało przeprowadzone w siódmym etapie operacji , której przygotowania trwały kilka tygodni. Przypomnijmy, że



Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu kerczeńskiego 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

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