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Український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що комбінована атака на Керченський міст показала нездатність російської протиповітряної оборони ефективно захищати навіть стратегічні об'єкти. За його оцінкою, наслідки операції також створюють додаткові проблеми для військової логістики РФ на південному напрямку.

Храпчинський звернув увагу на послідовність застосування різних засобів ураження. За його словами, спочатку ударні безпілотники виснажували запаси зенітних ракет і перевантажували російські розрахунки ППО. Після цього до цілі змогла пройти ракета на малій висоті, а згодом поблизу мостових арок безперешкодно літав розвідувальний безпілотник.

Експерт розцінює таку послідовність дій як свідчення проблем у російській системі протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Він також зазначив, що Росія змушена концентрувати комплекси С-400 поблизу Москви та Санкт-Петербурга, водночас регулярно втрачаючи радіолокаційні станції в Криму. На думку Храпчинського, це обмежує можливості РФ захищати інші стратегічні об'єкти.

Окремо експерт згадав нещодавні удари по 929-му державному льотно-випробувальному центру в Ахтубінську та втрату російських літаків, які, за його словами, не вдалося захистити від власної виснаженої системи ППО.

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Храпчинський вважає, що пошкодження автомобільної частини Керченського мосту ускладнює повноцінне сполучення з окупованим Кримом. За відсутності справних поромів це створює додаткове навантаження на сухопутний маршрут через Приазов'я, яким Росія забезпечує військову логістику свого південного угруповання.

При цьому, наголосив експерт, мости на цьому напрямку також перебувають у зоні уваги українських сил.

президент Володимир Зеленський повідомив 17 листопада, що удару по Кримському мосту завдали на сьомому етапі операції , підготовка до якої тривала кілька тижнів. Нагадаємо. що



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

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