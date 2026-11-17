Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что комбинированная атака на Керченский мост продемонстрировала неспособность российской противовоздушной обороны эффективно защищать даже стратегические объекты. По его оценке, последствия операции также создают дополнительные проблемы для военной логистики РФ на южном направлении.

Храпчинский обратил внимание на последовательность применения различных средств поражения. По его словам, сначала ударные беспилотники истощали запасы зенитных ракет и перегружали российские расчеты ПВО. После этого к цели смогла пройти ракета на малой высоте, а впоследствии вблизи мостовых арок беспрепятственно летал разведывательный беспилотник.

Эксперт расценивает такую последовательность действий как свидетельство проблем в российской системе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он также отметил, что Россия вынуждена концентрировать комплексы С-400 вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, при этом регулярно теряя радиолокационные станции в Крыму. По мнению Храпчинского, это ограничивает возможности РФ защищать другие стратегические объекты.

Отдельно эксперт упомянул недавние удары по 929-му государственному летно-испытательному центру в Ахтубинске и потерю российских самолетов, которые, по его словам, не удалось защитить от собственной истощенной системы ПВО.

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Храпчинский считает, что повреждение автомобильной части Керченского моста затрудняет полноценное сообщение с оккупированным Крымом. В отсутствие исправных паромов это создает дополнительную нагрузку на сухопутный маршрут через Приазовье, по которому Россия обеспечивает военную логистику своей южной группировки.

При этом, подчеркнул эксперт, мосты на этом направлении также находятся в зоне внимания украинских сил.

президент Владимир Зеленский сообщил 17 ноября, что удар по Крымскому мосту был нанесен на седьмом этапе операции , подготовка к которой длилась несколько недель. Напомним, что



Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

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