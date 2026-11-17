В ноябре 2026 года в ходе операций в четырёх российских городах ФСБ задержала четырёх человек; ещё двое, по утверждению спецслужбы, были убиты при задержании.

Всего с начала года число подозреваемых в подготовке диверсий, убитых сотрудниками ФСБ, достигло 14 человек, а с начала полномасштабного вторжения России в Украину — 89.

По версии ФСБ, задержанные и ликвидированные якобы были агентами украинской военной разведки и СБУ и готовили атаки на корабли в Каспийском море, военные аэродромы и инфраструктурные объекты.

В спецслужбе утверждают, что с начала 2026 года им передали более 700 кг взрывчатки, не менее 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов и оборудование для сборки беспилотников. Часть грузов, по данным ФСБ, доставили с помощью метеозондов и БПЛА, а гидроциклы — через третьи страны.

В Москве Федеральная служба безопасности Российской Федерации, государства-агрессора, заявила о задержании женщины, подозреваемой в причастности к подрыву автомобиля Сергея Заворотного.

Носители польского языка усомнились в подлинности переписки, которую российская ФСБ показала в видео о задержании двух якобы агентов польских спецслужб в Калининградской области.

В России, государстве-агрессоре, ФСБ заявила о задержании двух граждан Польши в Калининградской области. Российская спецслужба обвинила их в работе на польские разведывательные службы. Эти утверждения не имеют независимого подтверждения в материале.

С 1 марта 2027 года Федеральная служба безопасности РФ может получить доступ к полной информации о клиентах российских криптобирж и обменников. Речь идет о паспортных данных, ИНН, номерах телефонов и электронных адресах, реквизитах банковских счетов и криптокошельков, истории операций и переписки, а также других сведениях, которые хранят платформы.

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