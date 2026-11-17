В результате ночного массированного обстрела 17 ноября были повреждены помещения центрального аппарата Министерства юстиции, Киевского межрегионального управления Минюста и Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз.

В зданиях выбиты окна, повреждено оборудование, техника и мебель. Сотрудники не пострадали.

В настоящее время специалисты Минюста совместно с правоохранительными органами фиксируют последствия атаки. В ведомстве заверили, что продолжают работать и будут восстанавливать поврежденные помещения.

Источник: Денис Маслов, Министерство юстиции Украины

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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