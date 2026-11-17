В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по заводу «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, расположенному примерно в полутора тысячах километров от украинской границы. После попадания на территории предприятия раздались взрывы и вспыхнул пожар.

По информации военных, в результате удара на территории завода возник пожар. В Генштабе подчеркнули, что «Салават» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.

Предприятие имеет мощности по переработке около 10 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения российской экономики и военной сферы.

«Поэтому пожар в Салавате — это меньше топлива для танков, грузовиков и самолетов, воюющих против Украины, и меньше денег, за счет которых Россия продолжает эту войну», — подчеркивают в Генштабе.

Поражение такого предприятия может повлиять на обеспечение российских войск топливом и нефтепродуктами, а также нанести экономический ущерб стране-агрессору.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В ночь на 17 ноября Минобороны России заявило о якобы уничтожении 1441 украинского беспилотника над десятками регионов страны.

Силы обороны нанесли удар по Крымскому мосту 17 ноября. В результате мост обрушился, автомобильное сообщение с оккупированным Крымом прекращено. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своих страницах в соцсетях.

Кроме того, 17 ноября украинские беспилотники повредили участок автомобильной трассы «Ростов — Таганрог — граница с Украиной» в Неклиновском районе Ростовской области РФ.

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