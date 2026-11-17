W nocy z 16 na 17 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład „Gazprom Neftechim Salavat” w Baszkirii, położony około półtora tysiąca kilometrów od granicy ukraińskiej. Po trafieniu na terenie zakładu rozległy się wybuchy i wybuchł pożar.

Według informacji wojskowych w wyniku uderzenia na terenie zakładu wybuchł pożar. W Sztabie Generalnym podkreślono, że „Salavat” jest jednym z największych kompleksów rafineryjnych i petrochemicznych w Rosji.

Zakład dysponuje zdolnością przerobową wynoszącą około 10 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, smary oraz inne produkty wykorzystywane do zasilania rosyjskiej gospodarki i sektora wojskowego.

„Zatem pożar w Salawacie oznacza mniej paliwa dla czołgów, ciężarówek i samolotów walczących przeciwko Ukrainie oraz mniej pieniędzy, za które Rosja kontynuuje tę wojnę” – podkreślają w Sztabie Generalnym.

Zniszczenie takiego zakładu może wpłynąć na zaopatrzenie rosyjskich wojsk w paliwo i produkty naftowe, a także spowodować straty gospodarcze dla kraju-agresora.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

W nocy z 16 na 17 listopada rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło rzekome zniszczenie 1441 ukraińskich dronów nad dziesiątkami regionów kraju.

Siły obronne trafiły w most krymski 17 listopada. W wyniku tego uderzenia most się zawalił, a ruch drogowy w kierunku okupowanego Krymu został wstrzymany. Informację tę przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Ponadto 17 listopada ukraińskie drony uszkodziły odcinek trasy samochodowej „Rostów – Taganrog – granica z Ukrainą” w rejonie Neklinowskim w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej.

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