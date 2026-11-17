Сили оборони влучили у Кримський міст 17 листопада. У результаті проліт упав, автошлях до окупованого Криму зупинено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що це результат багатоетапної спільної операції українських воїнів, яка реалізовувалась декілька тижнів. Сили оборони поступово знешкоджували системи ППО, засоби РЕБ, радіолокацію, щоб завдати завершального комплексного удару засобами ураження, розробленими в Україні.

«Для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад. Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати», — повідомляє Генштаб.

президент Володимир Зеленський повідомив 17 листопада, що удару по Кримському мосту завдали на сьомому етапі операції , підготовка до якої тривала кілька тижнів. Нагадаємо. що



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.