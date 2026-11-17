Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Кримського мосту
Сили оборони влучили у Кримський міст 17 листопада. У результаті проліт упав, автошлях до окупованого Криму зупинено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїх сторінках у соцмережах.
«У ніч на 17 листопада Сили оборони України завдали удару по Керченському мосту. Росія роками будувала довкола нього міф про «навіки російський» Крим, і саме ця споруда тепер частково лежить у воді. Над протокою пролунали потужні вибухи. Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою», — сказано у офіційному повідомленні.
«Для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад. Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати», — повідомляє Генштаб.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.
Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.