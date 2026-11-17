Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Крымского моста
Силы обороны нанесли удар по Крымскому мосту 17 ноября. В результате пролет обрушился, автомобильное сообщение с оккупированным Крымом прервано. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своих страницах в соцсетях.
«В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Керченскому мосту. Россия годами строила вокруг него миф о «навсегда российском» Крыме, и именно это сооружение теперь частично лежит в воде. Над проливом раздались мощные взрывы. Арка и пролет автомобильной части моста обрушились. Автомобильная часть вышла из строя, и ни одна машина по ней не проедет. Железнодорожная ветка еще стоит, но уже с поврежденной аркой», — говорится в официальном сообщении.
«Для оккупантов это не символический удар. Мост был главной артерией, по которой на полуостров и далее на юг Украины поступали горючее, боеприпасы, техника и личный состав. Осенью пали мосты через Чонгар и в Геническе. Теперь очередь дошла и до Керченского моста. Сухопутных путей в Крым у оккупантов остается все меньше. Каждый час без движения по мосту означает, что российские группировки на юге недополучают то, без чего не могут воевать», — сообщает Генштаб.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.
Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.