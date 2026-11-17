Siły obronne trafiły w most krymski 17 listopada. W wyniku tego przęsło zawaliło się, a ruch drogowy w kierunku okupowanego Krymu został wstrzymany. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na swoich profilach w mediach społecznościowych.



„W nocy z 16 na 17 listopada Siły Obronne Ukrainy zadały cios mostowi kerczeńskiemu. Rosja przez lata budowała wokół niego mit o Krymie „na zawsze rosyjskim”, a właśnie ta konstrukcja leży teraz częściowo w wodzie. Nad cieśniną rozległy się potężne wybuchy. Zawaliły się łuk i przęsło części samochodowej mostu. Część samochodowa jest zniszczona i żaden pojazd nie przejedzie po niej. Odcinek kolejowy nadal stoi, ale ma już uszkodzony łuk” – czytamy w oficjalnym „W nocy z 16 na 17 listopada Siły Obronne Ukrainy zadały cios mostowi kerczeńskiemu. Rosja przez lata budowała wokół niego mit o Krymie „na zawsze rosyjskim”, a właśnie ta konstrukcja leży teraz częściowo w wodzie. Nad cieśniną rozległy się potężne wybuchy. Zawaliły się łuk i przęsło części samochodowej mostu. Część samochodowa jest zniszczona i żaden pojazd nie przejedzie po niej. Odcinek kolejowy nadal stoi, ale ma już uszkodzony łuk” – czytamy w oficjalnym komunikacie

Zaznaczono, że jest to wynik wieloetapowej wspólnej operacji ukraińskich żołnierzy, która była realizowana przez kilka tygodni. Siły obronne stopniowo neutralizowały systemy obrony przeciwlotniczej, środki walki elektronicznej oraz systemy radarowe, aby zadać ostateczny, kompleksowy cios przy użyciu środków bojowych opracowanych na Ukrainie.

„Dla okupantów nie jest to cios symboliczny. Most był główną arterią, którą na półwysep, a dalej na południe Ukrainy trafiały paliwo, amunicja, sprzęt i personel. Jesienią upadły mosty przez Czongar i w Heniczesk. Teraz przyszła kolej na most w Kerczu. Okupanci mają coraz mniej lądowych dróg do Krymu. Każda godzina bez ruchu na moście oznacza, że rosyjskie oddziały na południu nie otrzymują tego, bez czego nie mogą prowadzić wojny” – informuje Sztab Generalny.

prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował 17 listopada, iż uderzenie na most krymski zostało przeprowadzone w siódmym etapie operacji , której przygotowania trwały kilka tygodni. Przypomnijmy, że

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu kerczeńskiego 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację. W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

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