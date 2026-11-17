Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził zniszczenie mostu krymskiego
Siły obronne trafiły w most krymski 17 listopada. W wyniku tego przęsło zawaliło się, a ruch drogowy w kierunku okupowanego Krymu został wstrzymany. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na swoich profilach w mediach społecznościowych.
„W nocy z 16 na 17 listopada Siły Obronne Ukrainy zadały cios mostowi kerczeńskiemu. Rosja przez lata budowała wokół niego mit o Krymie „na zawsze rosyjskim”, a właśnie ta konstrukcja leży teraz częściowo w wodzie. Nad cieśniną rozległy się potężne wybuchy. Zawaliły się łuk i przęsło części samochodowej mostu. Część samochodowa jest zniszczona i żaden pojazd nie przejedzie po niej. Odcinek kolejowy nadal stoi, ale ma już uszkodzony łuk” – czytamy w oficjalnym komunikacie.
„Dla okupantów nie jest to cios symboliczny. Most był główną arterią, którą na półwysep, a dalej na południe Ukrainy trafiały paliwo, amunicja, sprzęt i personel. Jesienią upadły mosty przez Czongar i w Heniczesk. Teraz przyszła kolej na most w Kerczu. Okupanci mają coraz mniej lądowych dróg do Krymu. Każda godzina bez ruchu na moście oznacza, że rosyjskie oddziały na południu nie otrzymują tego, bez czego nie mogą prowadzić wojny” – informuje Sztab Generalny.
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu kerczeńskiego 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.
W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor wpisu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.