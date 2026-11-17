11月17日，乌克兰国防军对克里米亚大桥实施了打击。导致桥体坍塌，通往被占领的克里米亚的公路被切断。乌克兰武装部队总参谋部在其社交媒体页面上发布了这一消息。

据指出，这是乌克兰军人历时数周实施的多阶段联合行动的结果。 国防军逐步摧毁了防空系统、电子战设备及雷达设施，以便利用乌克兰自主研发的武器系统发起决定性的综合打击。

“对占领者而言，这绝非象征性的打击。该大桥曾是向半岛乃至乌克兰南部输送燃油、弹药、装备和人员的生命线。去年秋天，通往乔恩加尔和赫尼切斯克的大桥相继被摧毁。 现在轮到克里米亚大桥了。占领者通往克里米亚的陆路通道正日益减少。大桥每停运一小时，就意味着南部地区的俄罗斯部队无法获得维持作战所必需的补给，”总参谋部表示。

需要指出的是， 总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月17日表示，对克里米亚大桥的打击是在 行动的第七阶段 实施的，该阶段的准备工作持续了数周。

无人机系统部队指挥官罗伯特·

布罗夫迪（代号马贾尔）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机照片。他还披露了参与此次联合行动的部队。

由于克里米亚大桥结构在11月17日夜间被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该消息作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。