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Військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади визволили хижого птаха, який потрапив у пастку захисної сітки на прифронтовій території.

Військові обережно звільнили пернатого від сітки, яку встановлюють для захисту людей і транспорту від атак безпілотників, та випустили його на волю.

У бригаді наголосили, що турбота про рідну землю передбачає не лише захист людей, а й збереження природи.

Джерело: 33-тя окрема механізована бригада імені Дмитра «Байди» Вишневецького.

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