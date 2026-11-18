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Українські захисники ліквідували на фронті російського військовослужбовця Олексія Борисова, який у минулому мав низку спортивних нагород із кікбоксингу.

Олексій Борисов народився 1 травня 1999 року, з дитинства займався кікбоксингом, карате та хокеєм. На молодіжному рівні він ставав переможцем першості Кавказу, дворазовим чемпіоном рф та бронзовим призером Чемпіонату світу з кікбоксингу.

Згодом росіянин підписав контракт із міністерством оборони рф і взяв участь у збройній агресії проти України. Захисники України ліквідували окупанта ще у листопаді 2025 року, проте інформація про це набула розголосу після того, як у листопаді 2026 року йому посмертно присвоїли російську державну нагороду.

Джерело: «Главком».

Колишній волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров зник безвісти під час війни проти України. Востаннє на зв’язок він виходив 16 серпня.

Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта Костянтина Зарубіна, який раніше займався хокеєм із м'ячем. Він був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії.

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