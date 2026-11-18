Ukraińscy żołnierze zlikwidowali na froncie rosyjskiego żołnierza Aleksieja Borysowa, który w przeszłości zdobył szereg nagród sportowych w kickboxingu.

Aleksiej Borysow urodził się 1 maja 1999 roku i od dzieciństwa uprawiał kickboxing, karate oraz hokej. Na poziomie młodzieżowym został zwycięzcą mistrzostw Kaukazu, dwukrotnym mistrzem Federacji Rosyjskiej oraz brązowym medalistą mistrzostw świata w kickboxingu.

Następnie Rosjanin podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej i wziął udział w zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie. Obrońcy Ukrainy zlikwidowali okupanta już w listopadzie 2025 roku, jednak informacja o tym stała się głośna dopiero po tym, jak w listopadzie 2026 roku przyznano mu pośmiertnie rosyjskie odznaczenie państwowe.

Źródło: „Glavkom”.

Były siatkarz reprezentacji Rosji Aleksander Kimerow zaginął bez śladu podczas wojny przeciwko Ukrainie. Ostatni raz skontaktował się 16 sierpnia.

Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały na froncie rosyjskiego okupanta Konstantina Zarubina, który wcześniej uprawiał hokej na trawie. Był mistrzem IX Zimowej Spartakiady Uczniów Rosji.

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