W Kijowie w ciągu dnia 18 listopada w wyniku rosyjskich ataków rannych zostało trzech cywilów.

„Trzy osoby ucierpiały dzisiaj w stolicy. Jedna z nich została hospitalizowana. Dwóm pozostałym udzielono pomocy ambulatoryjnej” – napisał w środę na Telegramie.

Klitschko poinformował również o upadku szczątków drona w dzielnicy Solomianska – na terenie zakładu. Jak podał, doszło do pożaru samochodów ciężarowych. Służby ratownicze działają na miejscu zdarzenia.

W Kijowie szczątki drona spadły na teren zakładu w dzielnicy Solomjanska.

W Kijowie rozległ się wybuch w związku z atakiem dronów, a w dzielnicy Poźnaki nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosyjski atak na Kijów: w czterech dzielnicach odnotowano skutki ataku, są poszkodowani

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