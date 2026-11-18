Żołnierze 33. oddzielnej brygady zmechanizowanej uwolnili drapieżnego ptaka, który utknął w siatce ochronnej na terenie przyfrontowym.

Żołnierze ostrożnie uwolnili ptaka z siatki, którą montuje się w celu ochrony ludzi i transportu przed atakami dronów, a następnie wypuścili go na wolność.

W brygadzie podkreślono, że troska o ojczyznę obejmuje nie tylko ochronę ludzi, ale także ochronę przyrody.

Źródło: 33. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Dmytro „Baidy” Wyshnevetskiego.

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z jednostki wywiadowczej. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

Czytaj nas na